Алжирская боксерша Иман Хелиф, которую ошибочно обвиняли в трансгендерности, завоевала золотую медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже.

В финале 25-летняя Хелиф единогласным решением судей (5:0) победила китаянку Лиу Ян и выборола первую олимпийскую медаль в своей карьере.

На пресс-конференции после завоевания "золота" Хелиф прокомментировала свой успех и подчеркнула, что родилась и продолжает быть женщиной, а все выпады в ее адрес абсолютно безосновательны.

Иман Хелиф / Фото: Associated Press

Иман Хелиф / Фото: Associated Press

"Эта золотая медаль – лучший ответ на упреки против меня. Я женщина, как и любая женщина. Родилась ею и живу, как женщина, но есть враги, которые не могут смириться с моим успехом", – цитирует алжирскую боксерку издание Reuters.

Incroyable! Иман KHELIF DÉCROCHE LA MÉDAILLE D'OR POUR L'ALGÉRIE !!!



La joie dans sis yeux est la plus belle réponse à tout ce que elle a subit. pic.twitter.com/yhYoS2JJR2 — Union Algérienne ☪︎ (@UnionAlgerienne) August 9, 2024

Хелиф стала жертвой травли в Сети после того, как в 1/8 финала женского боксерского турнира в весовой категории до 66 кг итальянка Анджела Карини снялась по ходу боя против нее. Через 46 секунд после начала поединка Карини, успевшая пропустить мощный удар от соперницы, отказалась продолжать борьбу.

Анджела Карини и Иман Хелиф / Фото: Associated Press

Анджела Карини и Иман Хелиф / Фото: Associated Press

Во время объявления победительницы Карини отказалась пожать сопернице руку, а затем опустилась на колени и расплакалась.

"Я привыкла страдать, но никогда не получала таких ударов, это невозможно продолжать. Я не могу сказать, что это незаконно. Я вышла на ринг, чтобы драться. Но после первой минуты мне уже не хотелось. Я начала чувствовать сильную боль в носу. Я не сдавалась, но удар был слишком болезненным, и я сказала, что с меня хватит. Я иду с высоко поднятой головой", – прокомментировала итальянка свое снятие с поединка.

Анджела Карини и Иман Хелиф / Фото: Associated Press

После этого Хелиф массово захейтил в соцсетях, требуя ее исключения из Олимпиады из-за того, что она якобы является "трансгендером и мужчиной". Основанием для этого называли ее дисквалификацию с чемпионата мира 2023 года, который проводился под эгидой возглавляемой скандальным россиянином Умаром Кремлевым Международной боксерской ассоциации (IBA).

Иман Хелиф / Фото: Associated Press

Кремлев заявил, что по результатам тестов у Хелиф нашли мужские XY-хромосомы, однако никаких доказательств этого предоставлено не было. В свою очередь Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил алжирке соревноваться на Олимпиаде в Париже, поскольку она отвечает всем необходимым критериям.

Ситуация с Хелиф была активно использована российской пропагандой с целью дискредитировать Игры в Париже. Тот же Кремлев цинично заявил, что IBA выплатит "пострадавшей" итальянке призовые в размере как за золотую медаль.

"Я не мог смотреть на ее слезы. Я не безразличен к таким ситуациям, и могу заверить, что мы защитим каждого боксера. Я не понимаю, почему они убивают женский бокс. Из соображений безопасности на ринге должны соревноваться только спортсмены, которые отвечают требованиям", – сказал российский функционер.

Умар Кремлев / Фото: Associated Press

Отметим, что Кремлев является соратником диктатора РФ Владимира Путина и занимает пост президента IBA с декабря 2020 года, ранее он возглавлял Федерацию бокса России. В октябре 2022 года IBA вернула к соревнованиям спортсменов из РФ и Беларуси, позволив им выступать под флагами государств-агрессоров. Также к соревнованиям были допущены и российские и белорусские официальные лица, в том числе судьи.

Ранее сборной Украины запретили выступать на юношеском чемпионате Европы-2022 под национальным флагом, заставив наших боксеров соревноваться исключительно под флагом IBA. Из-за этого украинцы устроили протест и отказались выходить в ринг. На фоне громкого скандала наша команда приняла решение немедленно покинуть континентальное первенство.

В июне 2023 года МОК исключил IBA из своего состава. За изгнание пророссийской организации проголосовали 69 членов Международного олимпийского комитета, против – только один.

Олимпийские игры-2024 продлятся до 11 августа. На соревнованиях в столице Франции разыграют 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта.

Перед началом предпоследнего соревновательного дня Украина имеет одиннадцать наград на ОИ-2024: три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые. "Сине-желтые" занимают 18-ю позицию в медальном зачете.

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