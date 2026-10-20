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Не тренер "Шахтера": стало известно, кто официально возглавил сборную Турции
Новым вождем турецкой сборной стал Серген Ялчин.
Федерация футбола Турции объявила о назначении Сергена Ялчина главным тренером сборной.
Отмечается, что контракт с 53-летним специалистом и его тренерским штабом рассчитан на четыре года.
У руля турецкой сборной Ялчин заменил итальянца Винченцо Монтеллу, который 9 октября был уволен.
За сборную Турции он провел 37 матчей и забил 5 голов, а также участвовал в чемпионатах Европы 1996 и 2000 годов.
На тренерском уровне Ялчин работал с рядом турецких клубов, в том числе дважды возглавлял "Бешикташ". В сезоне-2020/21 он привел команду к победам в чемпионате и Кубке Турции. Серген стал первым в истории клуба, кто выиграл чемпионат страны и как футболист, и как главный тренер.
До этого он тренировал "Антальяспор", "Малатьяспор", "Аланьяспор", "Коньяспор", "Эскишехирспор", "Кайсериспор", "Газиантепспор" и "Сивасспор".
Ранее СМИ распространили информацию, что сборную Турции возглавит Арда Туран, однако сам главный тренер донецкого "Шахтера" опроверг эти слухи.
Ранее сообщалось, что "Динамо" уволило главного тренера после поражения от "Полесья" в УПЛ.