"Не удалось завоевать такую желанную олимпийскую медаль": первый украинский чемпион мира по дзюдо завершает карьеру

В этом году спортсмену исполнилось 34 года.

Лидер сборной Украины по дзюдо Георгий Зантарая завершает карьеру.

Об этом сообщил главный тренер команды Виталий Дуброва.

"Завершает карьеру наш многолетний лидер сборной Георгий Зантарая. Наверное, Олимпийские игры были последними соревнованиями высокого уровня. К сожалению, ему не удалось завоевать такую желанную олимпийскую медаль. Но все-таки возраст сказался — в Токио ему уже было 33 года. Это очень большой возраст для такой категории. Перенос Олимпиады на один год тоже не пошел на пользу Георгию", — рассказал специалист в интервью Xsport.ua.

"Но за собой Георгий оставил очень сильную команду тренировавшихся с ним спортсменов, выросших благодаря ему", — добавил он.

Зантарая за карьеру выиграл 33 медали – украинец становился чемпионом мира в 2009 году, дважды побеждал на чемпионате Европы и брал золото на Европейских играх 2019 в Минске.

На Олимпийских играх в Токио Георгий Зантарая в 1/8 финала проиграл словенц Адриану Гомбочу.

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