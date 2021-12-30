Не Усик или Фьюри: авторитетный журнал назвал лучшего боксера года

Украинец проиграл мексиканцу мегабитву.

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес признан лучшим боксером 2021 года по версии журнала The Ring.

Мексиканец в этом году трижды досрочно побеждал своих соперников. В ноябре Канело нокаутировал американца Калеба Планта и объединил все титулы во втором среднем весе.

Каннело менее чем за год завоевал четыре чемпионских пояса и стал седьмым абсолютным чемпионом в эпоху четырех основных поясов.

В борьбе за звание боксера года он опередил Тайсона Фьюри, Александра Усика, Джоша Тейлора и Теренса Кроуфорда.

Мексиканский боксер отреагировал на эту награду.

"Для меня это огромная честь. Не раз повторял, я просто люблю бокс. Только поэтому этим занимаюсь. Я готов ко всему. Все испытания приму достойно. А такое вот признание — это словно дополнительная мотивация, бонус для меня. Но, повторюсь, то главное, что мной двигает, это любовь и уважение к боксу. Чувствую себя прекрасно, ведь всегда мечтал о том, чтобы писать историю бокса. Я действительно счастлив. Это мой второй титул лучшего бойца года, но верю, что впереди еще не один", – отметил он.

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