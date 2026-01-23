- Дата публикации
Не Усик: назван следующий соперник Уайлдера – дата и место боя
"Бронзовый бомбардировщик" проведет поединок против Дерека Чисоры.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер в своем следующем бою встретится в ринге с британцем Дереком Чисорой.
Как сообщает BBC, их поединок состоится 4 апреля в Лондоне.
Отметим, что ранее чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что хочет провести свой следующий бой именно против Уайлдера.
Более того, менеджер украинского боксера Эгис Климас сообщал, что поединок между Усиком и Уайлдером может состояться в конце апреля или начале мая 2026 года в США.
На счету 40-летнего Уайлдера 44 победы (43 – нокаутом), одна ничья и четыре поражения на профиринге. В последнем бою "Бронзовый бомбардировщик" в июне 2025 года техническим нокаутом победил своего соотечественника Тайррелла Херндона.
В послужном списке 42-летнего Чисоры 36 побед (23 – нокаутом) и 13 поражений на профессиональном ринге. Последний бой Дерек провел в феврале 2025-го, единогласным решением судей одержав победу над шведом Отто Валлином.
Напомним, в ноябре Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Новым обладателем пояса WBO стал Фабио Уордли. Британца, который в октябре этого года победил новозеландца Джозефа Паркера, повысили с временного до полноценного чемпиона организации.