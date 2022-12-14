Не успел показать себя из-за травмы: в Бразилии хотят продлить аренду звезды "Шахтера"

Соглашение хотят продлить до конца 2023 года.

Бразильский "Атлетико Минейро" хочет продлить аренду хавбека донецкого "Шахтера" Педриньо.

Об этом сообщает Fala Galo.

Отмечается, что руководство клуба инициировало переговоры по продлению аренды до конца следующего года.

Соглашение по 24-летнему футболисту рассчитано до 30 июня 2023 года.

Педриньо присоединился к бразильской команде летом этого года, однако впоследствии травмировался – разрыв мышцы бедра. Он до сих пор восстанавливается после травмы.

Всего за "Атлетико Минейро" Педриньо успел сыграть 8 матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Напомним, что вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик должен в ближайшее время сменить клубную прописку. "Арсенал" согласовал условия трансфера 21-летнего футболиста.

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