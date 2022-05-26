Не уверен, что российские клубы смогут снова выступать в еврокубках — глава УЕФА

Президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин сделал заявление об участии команд, представляющих страну-агрессора.

Так, Чеферин отметил, что российские футбольные клубы могут не вернуться в европейские континентальные турниры из-за вторжения страны в Украину. Отстранение представителей агрессоров на предстоящий сезон может быть продлено на долгое время.

Соответствующий комментарий глава УЕФА дал SKY Sport Italia.

"Все мы недооценивали ситуацию в предыдущие месяцы, никто не мог предположить, что разразится война. И когда это началось, мы все думали, что это продлится несколько недель. И поэтому сейчас очень сложно предположить, что будет дальше. Я не уверен, что российские клубы смогут снова выступать в еврокубках".

Чеферин отметил, что организация будет всячески помогать украинским командам провести национальное первенство и принять участие в турнирах УЕФА.

"Мы сделаем все возможное, чтобы украинские клубы смогли играть в своих турнирах. Я уже говорил это несколько раз: мне очень жаль всех украинских и российских спортсменов, потому что особенно это касается российских спортсменов, они чувствуют на себе тот вред, который несет война. Они пострадали из-за нелепых и безумных решений нескольких людей", — сказал президент УЕФА.

Добавим, что УЕФА продлил "бан" клубам и сборным России в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину. Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Теперь же УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в следующем сезоне-2022/23.

В то же время отметим, что Россию до сих пор не исключили из УЕФА и ФИФА. Решение, принятое УЕФА 2 мая, также не предусматривает лишение страны-агрессора членства в европейской футбольной организации.

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