Не в Черновцах: стало известно, где "Буковина" примет "Динамо" в полуфинале Кубка Украины

"Буковина"

Реклама

Полуфинальный матч Кубка Украины по футболу сезона-2024/25 между черновицкой "Буковиной" и киевским "Динамо" состоится во Львове.

Об этом сообщила пресс-служба черновицкого клуба.

Согласно регламенту, поединок должны бы провести на стадионе "Буковины" в Черновцах, поскольку она выступает в Первой лиге (второй по силе дивизион – прим.), а "Динамо" – в элите. Однако домашняя арена "желто-черных" не отвечает установленным требованиям, поэтому команды сыграют на стадионе "Украина" во Львове.

Реклама

"Согласно Регламенту Кубка Украины матчи, начиная с четвертьфинальной стадии турнира, должны проводиться на стадионах, которые соответствуют нормам категорийности стадионов 3-й и 4-й категории или быть в списке стадионов, имеющих право принимать поединки УПЛ. Комитет по стадионам и безопасности проведения соревнований УАФ разрешил нам провести четвертьфинальный кубковый матч против сумской "Виктории" в Черновцах, поскольку футбольным клубом "Буковина" были проведены необходимые работы на стадионе и устранены все недостатки и замечания в отведенный для этого срок. Также одним из факторов было то, что обе команды – представители Первой лиги.

Но наш стадион все еще не подходит под все необходимые критерии для проведения матча 1/2 финала Кубка Украины. Есть целый список требований, которым не отвечает стадион "Буковина" для того, чтобы принимать полуфинальный поединок кубкового турнира. К сожалению, оперативно устранить все недостатки у нас физически нет возможности, поэтому с "Динамо" сыграем во Львове на стадионе "Украина".

Жаль, что этот исторический матч состоится не в Черновцах, ведь для нашего города, для наших болельщиков – это по-настоящему эпохальное событие. Мы бы очень хотели сыграть против "Динамо" на стадионе "Буковина" при поддержке родных болельщиков, однако будем принимать киевлян во Львове", – отметил директор черновицкого клуба Игорь Наболотный.

Матч "Буковина" – "Динамо" состоится в среду, 23 апреля. Игра начнется в 16:00 .

"Буковина" впервые в истории сыграет в полуфинале национального Кубка. Добравшись до этой стадии, черновчане второй раз подряд обновили клубный рекорд в турнире, ведь до этого самым высоким достижением команды была 1/8 финала (1992, 1994 и 2012 года).

В другом полуфинале Кубка Украины будут сильнейшего определять житомирское "Полесье" и донецкий "Шахтер" .

Финал турнира запланирован на 14 мая на Центральном стадионе в Житомире.

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финальном поединке предыдущего розыгрыша турнира донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

"Горняки" являются рекордсменами по выигранным национальным Кубкам (14). По этому показателю "Шахтер" опережает "Динамо" – киевляне завоевывали этот трофей 13 раз.