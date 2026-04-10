Проспорт
152
1 мин

Не в Черновцах: стало известно, где "Буковина" примет "Динамо" в полуфинале Кубка Украины

Поединок состоится 21 апреля в Тернополе.

Максим Приходько
"Буковина" — "Динамо"

"Буковина" — "Динамо" / © ФК Динамо Киев

Матч 1/2 финала Кубка Украины по футболу между черновицкой "Буковиной" и киевским "Динамо" состоится 21 апреля на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе.

Об этом сообщила пресс-служба "Буковины".

Поскольку полуфинальные матчи Кубка Украины должны проходить исключительно на аренах, которые соответствуют нормам минимум 3-й категории УАФ, то подопечные Сергея Шищенко не смогут принять киевлян в своем родном городе — Черновцах. Домашний стадион "Буковины" относится ко 2-й категории.

Следовательно, местом проведения поединка был выбран Тернополь. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Отметим, что "Буковина" сейчас лидирует в Первой лиге, а "Динамо" занимает четвертое место в УПЛ.

Команды встречались в полуфинале прошлого розыгрыша Кубка Украины. Тогда столичный клуб одержал разгромную победу со счетом 4:1.

Добавим, что в другом полуфинальном матче Кубка Украины встретятся харьковский "Металлист 1925" и еще один представитель Первой лиги — "Чернигов".

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".

Защитить трофей "горняки" уже не смогут, ведь в 1/8 финала проиграли "Динамо".

