Не в Черновцах: стало известно, где "Буковина" примет "Динамо" в полуфинале Кубка Украины
Поединок состоится 21 апреля в Тернополе.
Матч 1/2 финала Кубка Украины по футболу между черновицкой "Буковиной" и киевским "Динамо" состоится 21 апреля на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе.
Об этом сообщила пресс-служба "Буковины".
Поскольку полуфинальные матчи Кубка Украины должны проходить исключительно на аренах, которые соответствуют нормам минимум 3-й категории УАФ, то подопечные Сергея Шищенко не смогут принять киевлян в своем родном городе — Черновцах. Домашний стадион "Буковины" относится ко 2-й категории.
Следовательно, местом проведения поединка был выбран Тернополь. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.
Отметим, что "Буковина" сейчас лидирует в Первой лиге, а "Динамо" занимает четвертое место в УПЛ.
Команды встречались в полуфинале прошлого розыгрыша Кубка Украины. Тогда столичный клуб одержал разгромную победу со счетом 4:1.
Добавим, что в другом полуфинальном матче Кубка Украины встретятся харьковский "Металлист 1925" и еще один представитель Первой лиги — "Чернигов".
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".
Защитить трофей "горняки" уже не смогут, ведь в 1/8 финала проиграли "Динамо".