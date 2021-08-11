Не в Киеве: стало известно, где и когда состоится матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Монако"

Не в Киеве: стало известно, где и когда состоится матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Монако"

"Горняки" будут противостоять третьей команде Франции.

Донецкий "Шахтер" ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов (ЛЧ) с "Монако" за право сыграть в групповом раунде турнира проведет не в Киеве.

Игра состоится в Харькове на ОСК "Металлист" в среду, 25 августа. Поединок начнется в 22:00, сообщает официальный сайт УЕФА.

Столичный же НСК "Олимпийский", где "горняки" проводят домашние игры, будет занят концертом, который посвящен 30-летию независимости Украины.

Первая игра между "Монако" и "Шахтером" состоится 17 августа.

Победитель противостояния сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов, проигравший - в групповом раунде Лиги Европы.

В третьем раунде квалификации ЛЧ "Шахтер" прошел бельгийский "Генк", "Монако" оказался сильнее чешской "Спарты".

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