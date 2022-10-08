Не в Лондоне или Варшаве: "Шахтер" и "Динамо" определились с местом проведения Классического

Стало известно, где состоится матч 7-го тура украинской Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

Как сообщает официальный сайт УПЛ, "горняки" и "бело-синие" померяются силами на "Арене Львов".

Дата и время первого Всеукраинского футбольного дерби в этом сезоне остались прежними. Поединок состоится в воскресенье, 16 октября. Начало - в 17:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что матч между "Шахтером" и "Динамо" может быть сыгран в Лондоне, однако впоследствии от этой идеи отказались. Также местом проведения встречи называлась Варшава, однако команды все же решили сыграть дерби в Украине.

В настоящее время "Шахтер" возглавляет турнирную таблицу УПЛ, набрав 13 очков. "Динамо" с 6 баллами расположилось на 10-й строчке.

В шестом туре Чемпионата Украины "Шахтер" должен был играть со "Львовом", однако матч перенесли из-за напряженного графика "горняков" в Лиге чемпионов. Новая дата поединка пока неизвестна.

"Динамо" в рамках 6-го тура УПЛ 9 октября встретится во Львове с "Рухом". Этот матч начнется в 17.00.

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