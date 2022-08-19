Не в родных стенах: "Динамо" определилось, где проведет стартовый матч сезона УПЛ

Стала известна дата и место проведения матчей второго тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между "Динамо" и "Днепром-1".

В рамках второго тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) киевское "Динамо" будет встречаться с "Днепром-1".

Как сообщили на официальном сайте столичного клуба, игра состоится в воскресенье, 28 августа, во Львове на стадионе "Львов Арена".

Начало противостояния – в 17:00.

Отметим, что для обеих команд этот матч станет стартовым в новом сезоне УПЛ. Матчи "Динамо" и "Днепра-1" первого тура чемпионата Украины были перенесены из-за участия украинских клубов в квалификации еврокубков.

Во вторник, 23 августа, "Динамо" сыграет ответный матч против португальской "Бенфики" в плейоф квалификации Лиги чемпионов. "Днепр-1" в четверг, 25 августа, сыграет ответный матч против кипрского АЭК в плейоф квалификации Лиги Европы. Перенесенные матчи УПЛ планируется провести 16 ноября.

Напомним, что в Украине утвердили правила проведения футбольных соревнований в военное время.

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