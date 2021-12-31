"Не важны те, кто убегает от дождя": болельщики чемпиона Италии отреагировали на резонансное интервью звездного экс-форварда (фото)

"Не важны те, кто убегает от дождя": болельщики чемпиона Италии отреагировали на резонансное интервью звездного экс-форварда (фото)

Бельгийского футболиста больше не хотят видеть в "Интере".

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку заявил, что недоволен своим положением в английском клубе и хотел бы вернуться в "Интер" в будущем.

Объединение активных болельщиков "Интера" Curva Nord отреагировало на это резонансное заявление бельгийца, сообщаетFC Inter 1908.

Фанаты миланской команды растянули рядом со стадионом "Сан-Сиро" баннер: "Не важны те, кто убегает от дождя. Важны те, кто остаются в буре. Прощай, Ромелу".

FC Inter 1908

В этом сезоне 28-летний игрок провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись семью голами и двумя ассистами.

"Интер" продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А с 46 очками.

"Челси" с 42 очками располагается на второй строчке турнирной таблицы АПЛ.

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