Виктор Коваленко потерял своего друга во время войны с Россией / Associated Press

"Не вернули даже тело для захоронения": российские оккупанты убили друга футболиста сборной Украины

"Не вернули даже тело для захоронения": российские оккупанты убили друга футболиста сборной Украины

Виктор Коваленко рассказал о страшной трагедии, которая произошла с его товарищем.

Полузащитник итальянской "Специи" и сборной Украины Виктор Коваленко потерял своего друга во время войны с Россией. Оккупанты расстреляли его, когда тот пытался уехать на автомобиле.

"У меня осталось фото друга. Пять дней он прятался в укрытии, а потом попытался скрыться. Он сел в машину вместе с братом и девушкой.

На первом же блокпосте российские военные остановили автомобиль и убили двоих мужчин. Не вернули даже тела для захоронения. Девушку держали три часа, затем отпустили. Она убегала с криками о помощи", - сказал Коваленко в интервью Gazzetta dello Sport.

Отметим, Коваленко родился в Херсоне. Сейчас там под российской оккупацией остаются его родители. В марте Виктор обратился к жителям своего родного города, призвав остановить "референдум" о создании "ХНР".

Ранее сообщалось, что отец украинской олимпийской чемпионки погиб в результате ракетного удара по Николаевской ОГА.

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