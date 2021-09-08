"Не видел ее 27 лет в Украине": министр спорта отреагировал на громкий скандал с фигуристкой Баюл

"Не видел ее 27 лет в Украине": министр спорта отреагировал на громкий скандал с фигуристкой Баюл

Вадим Гутцайт признался, что пытался пригласить чемпионку на празднование 30-летия Независимости Украины, однако не было связи.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал скандальную ситуацию с олимпийской чемпионкой Оксаной Баюл, которую не пригласили на празднование 30-летия Независимости Украины.

"27 лет назад Оксана Баюл уехала в США. Она не выбрала Украину, она выбрала другую страну. Это дело каждого человека. Много наших чемпионов сейчас тоже живут в США, в Израиле, в Германии. Нам тогда нужно всех приглашать.

Я очень уважаю первого олимпийского чемпиона в Украине Вячеслава Олейника. Он тоже первый. Он скромный человек, мощный. Его все уважают, он живет в Украине. Я считаю, что это дело каждого - не пригласили первую олимпийскую чемпионку, которая 27 лет, всю жизнь, живет в США.

Почему Лилия Подкопаева, абсолютная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, всегда рядом на всех праздниках? Она рядом со спортом, с Федерацией гимнастики. Недавно умер заслуженный тренер Остапенко. Лилия прилетела из США, помогла с похоронами. Если у человека есть любовь к Украине, желание быть рядом, то он всегда будет рядом. Но Баюл... Я вообще не видел ее 27 лет в Украине, слышал только какие-то ее слова.

Откровенно говоря, я ей звонил, но не было связи. Это было еще до начала празднований. Она не ответила. Я хотел ее пригласить, так как услышал, что у нее есть какая-то обида", - сказал Гутцайт в интервью "Громадське".

Также Министр спорта прокомментировал ситуацию с пловчихой Яной Клочковой, которая тоже пожаловалась, что ее не пригласили на празднование Дня Независимости Украины.

"Яну Клочкову я очень уважаю. Она выигрывала олимпийские медали на моих глазах. Я общался с Федерацией о том, почему Яну не пригласили. Они сказали, что за три дня ей звонили, но она не отвечала", - заявил Гутцайт.

Напомним, ранее Баюл сообщила в соцсети, что ее не пригласили на празднование 30 годовщины Независимости Украины. После этого она отказалась от украинского паспорта, чем вызвала в Сети возмущение. В ответ Оксана заявила, что родилась "русской", а умрет американкой. В День Независимости Украины Баюл закуталась флагом США.

Завоевала первое олимпийское золото – история Оксаны Баюл

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