"Не видим причин для этого": Чеферин позорно оправдался за участие сборной Беларуси в Евро-2024

Президент УЕФА ответил на вопрос, почему Беларусь примет участие в квалификации Евро-2024.

Президент УЕФА Александер Чеферин не видит причин для недопуска сборной Беларуси в квалификационный раунд чемпионата Европы-2024.

Об этом он сказал в интервью Sport Bild, пишет Kurier.

"Выбросьте всех вон" – это немного популистический призыв. Сейчас мы не видим причин для этого. Если что-нибудь изменится, мы обязательно отреагируем. Политики должны уважать наши возможности принимать решения. Мы же не читаем политикам проповеди, что им нужно делать", – заявил он.

Сейчас команды из Беларуси могут участвовать в матчах УЕФА, но домашние игры должны проводиться за границей и пустыми трибунами.

"Наказание" для сборной Беларуси от УЕФА

Несмотря на полномасштабную войну, которую Россия при содействии Белоруссии ведет против Украины, УЕФА не отстранил белорусскую сборную от участия в отборе на Евро-2024.

Кроме того, УЕФА неожиданно решил бесплатно обеспечивать национальные и молодежные сборные Беларуси экипировкой в 2022-2026 годах в рамках программы поддержки малых и средних федераций.

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