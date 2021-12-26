"Не вижу ни регресса, ни улучшения": экс-наставник "Динамо" оценил нынешний уровень чемпионата Украины

Ребров считает, что украинскому футболу мешает политическая ситуация.

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров поделился впечатлениями от достижений украинского футбола за последнее время.

Специалист выразил мнение, что его развитию очень мешает политика.

"Конечно, я слежу за украинским футболом. Разница во времени не позволяет смотреть прямые трансляции, но утром я смотрю в повторе много матчей".

Я не вижу ни регресса, ни улучшения, думаю, украинский футбол остался на том же уровне. Когда я работал в Украине, в клубах были квалифицированные легионеры. Сейчас также много легионеров, но их квалификация, на мой взгляд, недостаточна, чтобы создавать конкуренцию нашим топ-командам. Я не вижу, что наш футбол стал лучше или хуже. Мне нравится смотреть и следить за украинским футболом.

Когда поднимется "Металлист", а власть в Украине изменится — снова могут смениться руководители каких-то клубов. Никто не знает, что будет в будущем. У нас футбол в основном зависит от политики в стране", – сказал Ребров в интервью Youtube-канала "Бомбардир".

Ребров возглавил клуб из Эмиратов летом этого года. До этого он работал с венгерским "Ференцварошем". Под руководством украинца "Фради" выиграли три чемпионата страны и впервые за долгие годы пробились в групповой раунд Лиги чемпионов.

Ранее Ребров также возглавлял киевское "Динамо" , с которым за три года выиграл пять трофеев.

с которым за три года выиграл пять трофеев. Ожидалось, что Ребров заменит Андрея Шевченко в должности главного тренера сборной Украины, однако, по информации СМИ, ему не удалось расторгнуть контракт с "Аль-Айном".

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