"Не вижу просвета": известная российская легкоатлетка готова попрощаться со спортом из-за "бана" страны-агрессора

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина может завершить карьеру на фоне отстранения спортсменов РФ и Беларуси от международных соревнований из-за полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщила самая 31-летняя легкоатлетка. Она рассказала, что не видит дальнейших перспектив допуска атлетов стран-агрессоров к международным турнирам, поэтому всерьез рассматривает вариант с завершением карьеры.

Клишина также отметила, что собирается остаться жить в США, куда перебралась еще в 2013 году.

"Не вижу просвета сейчас, поэтому надеяться на что-то и тренироваться не вижу смысла. Кто-то, возможно, видит. Я считаю, что спорт - не конец жизни. Это часть, отличный отрезок, но не вся жизнь. Да, я посвятила этому большую часть времени, но есть множество возможностей и других дел, направлений, чем может заниматься спортсмен вне карьеры. А просто пытаться пролонгировать ее ради возможного возвращения на международную арену я не хочу. Мне хочется знать на 100%, а не быть в режиме ожидания", - сказала Клишина в интервью российскому пропагандистскому изданию "Р-Спорт".

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