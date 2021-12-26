Не впечатлил: Зинченко назвали самым плохим игроком своей команды в суперголевом матче АПЛ

Не впечатлил: Зинченко назвали самым плохим игроком своей команды в суперголевом матче АПЛ

Украинец не отметился никаким результативным действием.

В рамках 19-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на своем поле уверенно победил "Лестер".

Александр Зинченко провел на поле весь поединок, но в отличие от своих коллег по защите не отличился результативными действиями.

Портал SofaScore наградил украинца отметкой 6,2, что является самым низким показателем среди подопечных Гвардиолы.

В этом сезоне АПЛ Зина провел 7 матчей, в которых отличился ассистом.

"Манчестер Сити" (47 очков) лидирует в таблице АПЛ. Отрыв от имеющего матч в запасе "Ливерпуля" вырос до 6 баллов. "Лестер" с 22 пунктами занимает 9-ю позицию.

В следующем матче АПЛ "горожане" 29 декабря на выезде сыграют с "Брентфордом", а "лисы" днем раньше дома встретятся с "Ливерпулем".

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