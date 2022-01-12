Не вставал с постели: звезде сборной Англии понадобилась психологическая помощь после Евро-2020

Не вставал с постели: звезде сборной Англии понадобилась психологическая помощь после Евро-2020

Рашфорд винил себя в поражении сборной Италии.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рашфорд столкнулся с серьезными психологическими проблемами после провального матча против Италии в финале Евро-2020.

В том матче 24-летний форвард вышел на замену перед серией пенальти и не реализовал свой удар.

Как сообщает Daily Mail, Рашфорд пролежал в постели несколько дней после игры и впервые в карьере обратился за помощью к спортивному психологу.

Кроме того, его психологическое состояние ухудшилось на фоне жесткой критики фанатов "Манчестер Юнайтед", обвинявших форварда в эгоизме за то, что он уехал на чемпионат Европы травмированным, хотя мог отказаться от участия в турнире, чтобы лучше подготовиться к новому сезону, как это сделал Мэйсон Гринвуд.

Напомним, что встреча между сборными Англии и Италии завершилась со счетом 1:1 в основное время и со счетом 2:3 по серии пенальти. В составе сборной Англии пенальти затруднились пробить Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.

В этом сезоне 24-летний футболист провел 15 матчей за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах и забил 3 гола.

"Манкунианцы" размещаются на 7-й позиции турнирной таблицы АПЛ с 31 очком. Свой следующий матч в чемпионате Англии "МЮ" проведет с "Брентфордом", поединок с которым был перенесен из-за вспышки COVID-19.

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