Не встретится с триумфатором Wimbledon-2022: Цуренко снялась с турнира WTA в Портороже

Украинская теннисистка Леся Цуренко не выйдет на четвертьфинальный матч против казахстанки Елены Рыбакиной на турнире WTA в Портороже.

Украинка Леся Цуренко снялась с турнира WTA 250 в словенском Портороже. В четвертьфинале соревнований она должна была сыграть с Еленой Рыбакиной, посеянной под третьим номером, но не смогла выйти на матч.

Об этом сообщает WTA.

Что стало причиной такого решения теннисистки – неизвестно. Казахская теннисистка без боя вышла в полуфинал.

В июне Цуренко играла против казахстанки на травяном турнире WTA 500 в Истборне, где выиграла у нее в матче второго круга. Через две недели Рыбакина стала чемпионкой Wimbledon-2022.

Цуренко заявлена в квалификацию турнира WTA 250 в Таллинне (Эстония), который стартует 26 сентября.

Напомним, что во втором круге соревнований победила россиянку Екатерину Александрову.

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