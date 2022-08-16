Не выдержал провокации: новичок "Ливерпуля" в матче АПЛ "боднул" соперника (видео)

Форвард "Ливерпуля" Дарвин Нуньес, присоединившийся к команде этим летом, стал антигероем матча АПЛ против "Кристалл Пелас".

В понедельник, 15 августа, "Ливерпуль" принимал в поединке второго тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Кристалл Пелас". Поединок завершился боевой ничьей – 1:1.

Счет для гостей на 32-й минуте открыл Вильфрид Заа. В середине второго тайма Луис Диас забил ответный гол и спас свою команду от поражения.

За несколько минут до этого "Ливерпуль" остался в меньшинстве — новичок команды Дарвин Нуньес получил прямую красную карточку за неспортивное поведение (толчок соперника после свистка) и отправился отдыхать досрочно.

OMG, red card для Darwin Nunez



Liverpool 0-1 Crystal Palace



Watch the game live на https://t.co/TBqeKjTmVg



pic.twitter.com/iErXh2lf1D — PLTV (@FSTPL2) August 15, 2022

Главный тренер "мерсисайдцев" Юрген Клопп прокомментировал этот матч и отреагировал на поведение звездного новичка команды.

"Начали игру мы неплохо. Где-то не везло, где-то еще что-то, но у нас было желание и мы провели стартовый отрезок так, как хотели. "Кристалл Пелес" выбрал грамотный план на игру. Играть против схемы в 5 защитников было действительно сложно, учитывая их умение быстро переходить в контратаки.Со скоростным Уилфридом Заа сложно справляться.

Второй тайм начался тоже неплохо, но красная карточка – удар ниже пояса. Конечно, красная карточка была, но Нуньеса спровоцировали. Дарвин не должен так себя вести. Но все же нам удалось сравнять счет и сохранить одно очко в столь сложном для нас матче. Мы отыгрались вдесятером, поэтому вынужден признать, что я испытываю гордость", — цитирует Клоппа BBC Sport.

Напомним, что вратарь "Квинз Парк Рейнджерс" Сени Дьенг стал героем матча английского Чемпионшипа против "Сандерленда".

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