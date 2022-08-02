"Не вывезет технически": экс-чемпион мира сделал прогноз о победителе боя-реванша между Усиком и Джошуа

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Вячеслав Сенченко попытался спрогнозировать, как завершится повторный поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Так, 45-летний спортсмен все же отдал предпочтение именно украинцу.

Об этом Сенченко рассказал в интервью YouTube-канала "Два боковых".

"Думаю, что Усик победит в этом поединке. И вообще мой прогноз, что этот бой не продлится все 12 раундов. Я считаю, что он закончится досрочной победой одного из боксеров. Набор веса Усиком? Мне трудно судить. Я не в команде и не слежу за такими нюансами. Бой покажет, посмотрим, правильно ли он набрал или неправильно.

С новым тренером можно сменить картину поединка, тактический план на бой. Сложно сказать, что нужно сделать Джошуа. Наверное, быть более агрессивным в бою, не давать левше работать первым номером, сражаться в атакующем стиле, идти в размен.

Если Джошуа рискнет, то есть вероятность, что он может попасть. Но есть возможность, что он может пропустить. Если рискнет, он может обострить сражение, и у него будет шанс панчера. Если не рискнет, то проигрывает бой. Джошуа не вывезет технически, Усик его обыгрывает. Тогда не будет шансов Джошуа. Я не вижу победы Джошуа", — отметил Сенченко.

Второй бой между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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