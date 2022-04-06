"Не**й родину любить на расстоянии": Шахов предлагает депортировать всех россиян, которые в других странах проводят марши в поддержку войны

"Не**й родину любить на расстоянии": Шахов предлагает депортировать всех россиян, которые в других странах проводят марши в поддержку войны

Граждане страны-агрессора поддерживали войну в Украине в ряде европейских стран.

Украинский полузащитник АЭКа Евгений Шахов отреагировал на акции россиян в Европе, в которых те поддерживали преступления своей армии в Украине.

"Считаю, что все россияне, которые находятся в других странах и при этом проводят марши в поддержку российской агрессии в Украине, должны быть депортированы обратно в Россию. Не родину любить на расстоянии", — написал Шахов в Instagram stories.

Ранее подобные марши и автопробеги провели в Берлине, Софии, а также Афинах, где за АЭК играет Шахов.

Напомним, что украинская легкоатлетка и депутат Верховной Рады Ольга Саладуха раскритиковала Национальный олимпийский комитет страны и Министерство молодежи и спорта за отсутствие четкой жесткой позиции по отношению к российским спортсменам, чья страна развязала масштабную войну против Украины.

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