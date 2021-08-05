Не Ястремской единой: кто в спорте прикрывался сексом от допинга и реально ли такое в жизни

Не Ястремской единой: кто в спорте прикрывался сексом от допинга и реально ли такое в жизни

ТСН Проспорт разбирается в нашумевшей истории.

Накануне Международная федерация тенниса (ITF) подтвердила слова украинской теннисистки Даяны Ястремской, которая ранее утверждала, что допинг в ее организм попал посредством занятия сексом с парнем.

Объяснение нашей соотечественницы не стало большим откровением для мира спорта, так как ранее этот вариант защиты помогал избегать наказания и другим известным атлетам, у которых были выявлены следы запрещенных препаратов.

ТСН Проспорт вспоминает предыдущие подобные случаи и пытается понять - возможна ли передача допинга путем сексуальных отношений.

Весьма показательной стала история канадской каноистки Лоренс Венсан-Лапуант. Летом 2019 года ее отстранили от соревнований из-за обнаружения у нее препарата лигандрол.

Associated Press

11-кратной чемпионке мира грозила дисквалификация сроком на четыре года. Однако она смогла оспорить свое отстранение, доказав, что допинг в ее организм попал путем "обмена биологическими жидкостями с бывшим парнем".

Боксерша из США Вирджиния Фукс также доказала, что запрещенные вещества ей "подкинул" бойфренд, который также не оповестил ее, что принимал запретные для спорта препараты.

Associated Press

В теннисе подобный случай встречался в 2009 году. Тогда у француза Ришара Гаске были выявлены следы кокаина. Теннисист смог доказать, что наркотическое вещество попало в его организм после поцелуя с девушкой, с которой он познакомился в ночном клубе.

Были и другие случаи, когда спортсмены настаивали, что именно секс стал причиной сдачи положительного допинг-теста, но их доказательства были недостаточно убедительными.

Associated Press

Что же касается вероятности таких ситуаций, то мнения специалистов разделились. Одни утверждают, что допинг передать другому человеку путем секса практически невозможно. Это, по их мнению, возможно лишь в том случае, если в организм спортсмена каким-либо образом попала кровь его партнера.

Существует и другая теория, согласно которой "заразиться" допингом от другого человека после секса с ним вполне возможно, учитывая сверхчувствительность современной антидопинговой аппаратуры.

Associated Press

Тем не менее, однозначных результатов исследования в этой области до сих пор нет. Поэтому будем ждать развития событий и появления новых случаев передачи запрещенных препаратов путем интимной связи.

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