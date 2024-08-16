Не за звание "абсолюта": названа окончательная дата реванша Усик – Фьюри

Бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года в саудовском Эр-Рияде.

Об этом в соцсетях сообщил руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх.

В этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, ведь ранее украинский боксер отказался от титула IBF. Новым обладателем этого пояса стал британец Даниэль Дюбуа, который в ночь на 2 июня досрочно победил хорвата Филиппа Хрговича.

В поединке между Дюбуа и Хрговичем на кону стоял временный титул IBF в супертяжелом весе, но после того, как Усик добровольно освободил пояс, Даниэля повысили до полноценного чемпиона.

Первую защиту титула IBF он проведет 21 сентября в бою против своего соотечественника Энтони Джошуа на арене "Уэмбли" в Лондоне.

Напомним, в ночь на 19 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в Эр-Рияде. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции украинца после победы над британцем.

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Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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