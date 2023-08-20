Не забили пенальти: "Челси" с Мудриком в большинстве уступил "Вест Хэму" в АПЛ (видео)

Команда Маурисио Почеттино не смогла выиграть второй матч подряд на старте сезона.

"Челси" на выезде потерпел поражение от "Вест Хэма" в матче 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок завершился со счетом 3:1 .

Уже на 7-й минуте встречи "молотобойцев" вывел вперед Наеф Агерд. На 28-й минуте "синие" ответили голом Карни Чуквуэмеки.

В конце первого тайма "пенсионеры" имели отличную возможность повести в счете, но Энцо Фернандес не реализовал пенальти.

В начале второй половины поединка "Вест Хэм" снова повел в счете – на 53-й минуте отличился Майкл Антонио.

На 67-й минуте "молотобойцы" остались в меньшинстве – Агерд получил вторую желтую карточку.

Однако "Челси" численным преимуществом воспользоваться не смог. Более того, подопечные Маурисио Почеттино пропустили в третий раз – окончательный счет игры в компенсированное время установил забивший с пенальти Лукас Пакета.

Украинский винегр "Челси" Михаил Мудрик начал матч на скамейке для запасных, но провел на поле весь второй тайм. Результативными действиями украинец отличиться не смог.

Обзор матча

"Пенсионеры" не смогли выиграть второй матч подряд на старте сезона АПЛ. В первом туре "Челси" сыграл вничью с "Ливерпулем" (1:1).

Сейчас "синие" с одним баллом занимают 14-е место в турнирной таблице. "Вест Хэм" с 4 очками поднялся на шестую позицию.

В 3-м туре АПЛ "Челси" 25 августа примет "Лутон", а "молотобойцы" на следующий день на выезде встретятся с "Брайтоном".

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