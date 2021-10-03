Не забили пенальти, но победили: "Заря" разобралась с "Десной" и ворвалась в топ-4 УПЛ (видео)

Команда Виктора Скрипника реабилитировалась за еврокубковый разгром от "Ромы".
Луганская "Заря" обыграла черниговскую "Десну" в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на "Славутич-Арене" в Запорожье завершилась со счетом 2:0.
Подопечные Виктора Скрипника должны были выходить вперед уже на 7-й минуте, но Сергей Булеца не реализовал пенальти.
На 19-й минуте Булеца исправил свою ошибку и отличился с игры.
А на 70-й минуте Артем Громов установил окончательный счет в противостоянии.
Таким образом, бронзовый призер прошлого сезона УПЛ реабилитировался перед собственными болельщиками после разгромного домашнего поражения от "Ромы" во 2-м туре Лиги конференций.
- "Заря" (20 очков) вышла на четвертое место турнирной таблицы УПЛ, "Десна" (16 баллов) осталась седьмой.
- В следующем туре, который состоится после паузы на игры сборных, луганчане 15 октября сыграют на выезде против "Шахтера", черниговцы 17 октября в гостях встретятся с "Минаем".