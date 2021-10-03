Не забили пенальти, но победили: "Заря" разобралась с "Десной" и ворвалась в топ-4 УПЛ (видео)

Не забили пенальти, но победили: "Заря" разобралась с "Десной" и ворвалась в топ-4 УПЛ (видео)

Команда Виктора Скрипника реабилитировалась за еврокубковый разгром от "Ромы".

Луганская "Заря" обыграла черниговскую "Десну" в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на "Славутич-Арене" в Запорожье завершилась со счетом 2:0.

Подопечные Виктора Скрипника должны были выходить вперед уже на 7-й минуте, но Сергей Булеца не реализовал пенальти.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Заря - Десна - 0:0. Видео незабитого гола с пенальти (7`)

На 19-й минуте Булеца исправил свою ошибку и отличился с игры.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Заря - Десна - 1:0. Видео гола Булеца (19`)

А на 70-й минуте Артем Громов установил окончательный счет в противостоянии.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Заря - Десна - 2:0. Видео гола Громова (69`)

Таким образом, бронзовый призер прошлого сезона УПЛ реабилитировался перед собственными болельщиками после разгромного домашнего поражения от "Ромы" во 2-м туре Лиги конференций.

"Заря" (20 очков) вышла на четвертое место турнирной таблицы УПЛ, "Десна" (16 баллов) осталась седьмой.

В следующем туре, который состоится после паузы на игры сборных, луганчане 15 октября сыграют на выезде против "Шахтера", черниговцы 17 октября в гостях встретятся с "Минаем".

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