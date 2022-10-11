"Не заслуживает называться украинцем": Зозуля призвал лишить Тимощука гражданства Украины

Украинский футболист Роман Зозуля высказался о бывшем капитане национальной сборной Анатолии Тимощуке, который продолжает зарабатывать деньги в России, несмотря на полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины.

Зозуля убежден, что у Тимощука нужно забрать паспорт Украины, ведь он не заслуживает называться украинцем.

"Я не знаю, как прокомментировать поступок Тимощука. Его только бог накажет за то, что он совершил. Я с ним общался раньше, до войны. Мы молодые пришли в сборную, и он нас поддерживал. Был тогда классный капитан, классный парень. Что случилось? Не знаю. Нужно просто у таких людей забирать паспорт гражданина Украины. Он не заслуживает называться украинцем. Не знаю, можно ли по закону так просто забрать паспорт, но это нужно сделать. Чтобы никогда в жизни его нога не смогла ступить на нашу территорию .

Таких много. Если им нравится, пусть там и живут. Недолго им осталось. Недолго осталось до нашей победы. А после нашей победы начнется: "да я просто тихо", "а я не хотел", "а я помогал", "а я 10 батальонов одел, только я это делал не для пиара, тихо", "а я сейчас приеду, помогите". Нет, не прокатит", - сказал Зозуля в программе "Рандеву".

С начала вооруженной агрессии России против Украины Тимощук никак не осудил действия оккупантов, а также продолжил работать в тренерском штабе санкт-петербургского "Зенита". В свою очередь, отец Анатолия, проживающий в Луцке, записался в терроборону города.

Тимощук был рекордсменом по количеству сыгранных матчей за сборную Украины (144). Однако 11 марта Анатолия официально вычеркнули из истории украинского футбола. Его лишили всех титулов, наград, почетных званий, тренерской лицензии и пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины. Также у Тимощука отобрали звание "Почетного гражданина города Луцк".

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