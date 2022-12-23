Не заслуживает второго шанса: скандального россиянина выгнали из команды пилота Формулы-1

Российский картингист Артем Северюхин, продемонстрировавший нацистское поздравление во время награждения на юниорском чемпионате Европы, не будет выступать за команду Lennox Racing

Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

"Lennox Racing Team хочет уточнить, что соглашение с Артемом Северюхиным прекращено", – говорится в сообщении.

В понедельник, 19 декабря, Lennox Racing Team сообщила, что Северюхин будет выступать за коллектив, отметив, что каждый заслуживает второго шанса в жизни. Впоследствии это сообщение исчезло.

Lennox Racing – официальный представитель картингового бренда вицечемпиона сезона-2022 "Формулы-1" Шарля Леклера.

15-летний Северюхин выступал под итальянским флагом на чемпионате Европы по картингу в классе ОК. После победы он показал нацистский жест во время церемонии награждения. В мае FIA дисквалифицировала россиянина.

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