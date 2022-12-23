Не заслуживает второго шанса: скандального россиянина выгнали из команды пилота Формулы-1

Северюхин продолжает расплачиваться за нацистское приветствие.
Российский картингист Артем Северюхин, продемонстрировавший нацистское поздравление во время награждения на юниорском чемпионате Европы, не будет выступать за команду Lennox Racing
Об этом сообщает пресс-служба коллектива.
"Lennox Racing Team хочет уточнить, что соглашение с Артемом Северюхиным прекращено", – говорится в сообщении.
В понедельник, 19 декабря, Lennox Racing Team сообщила, что Северюхин будет выступать за коллектив, отметив, что каждый заслуживает второго шанса в жизни. Впоследствии это сообщение исчезло.
Lennox Racing – официальный представитель картингового бренда вицечемпиона сезона-2022 "Формулы-1" Шарля Леклера.
15-летний Северюхин выступал под итальянским флагом на чемпионате Европы по картингу в классе ОК. После победы он показал нацистский жест во время церемонии награждения. В мае FIA дисквалифицировала россиянина.
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