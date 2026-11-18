Рамаз Сванадзе / © Associated Press

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Главный тренер сборной Грузии Рамаз Сванадзе отреагировал на поражение от Украины в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

Из-за полномасштабной войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинцев поединок состоялся на стадионе "Кошицкая футбольная арена" в словацком городе Кошице и завершился победой "сине-желтых" со счетом 1:0.

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Сборная Грузии стала единственной среди всех 54 команд Лиги наций-2026/27, которая завершила групповой этап без забитых мячей.

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"Мы пытались играть первым номером в каждом матче. У нас были проблемы с завершением атак. Это тоже факт. Просто я не могу найти другого объяснения тому, что за шесть поединков мы не забили ни одного мяча. Понятно, что это ненормально. Если вернуться к самой игре, считаю, что мы не заслуживали поражения.

Напротив, если в первом тайме кто-то должен был забивать гол, то это были мы. Но, к сожалению, нам не хватает деталей. Это свидетельствует о том, что каждый из нас недорабатывает. Все должно происходить так, чтобы эти детали вредили не нам, а наоборот, нашим соперникам. В современном футболе все именно так, и так будет всегда", — сказал Сванадзе.

Сборная Украины (7 очков) заняла третье место в группе и сохранила прописку в дивизионе B Лиги наций на следующий сезон.

Сборная Грузии (2 балла) финишировала на последней строчке в квартете и в марте 2027 года будет играть стыковые матчи за право остаться в дивизионе В против команды дивизиона С.

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Победителем группы стала Северная Ирландия (12 очков), которая в заключительном туре на выезде сыграла вничью с Венгрией (11 пунктов) со счетом 1:1.

Таким образом, североирландцы напрямую повысились в элитный дивизион Лиги наций, а венгры, заняв второе место в группе, весной следующего года сыграют стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А.

Ранее сообщалось, что назван лучший игрок сборной Украины в победном матче Лиги наций против Грузии.

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