Не Зинченко: украинец оформил победный и в то же время дебютный гол в АПЛ (видео)

Не Зинченко: украинец оформил победный и в то же время дебютный гол в АПЛ (видео)

Он только недавно получил украинское гражданство.

Украинский футболист " Вулверхэмптона " Макс Килман отметился дебютным забитым мячом в рамках английской Премьер-лиги.

24-летний центральный защитник вышел в стартовом составе своей команды на домашний поединок 10-го тура АПЛ против "Эвертона". Килман прибежал в штрафную соперника на розыгрыш углового. Он лучше сыграл на втором этаже и головой перевел мяч в ворота соперника.

Отметим, что этот гол стал победным в противостоянии, а игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Вулверхэмптона".

Посмотреть мяч Килмана вы можете, начиная с 1:25.

Добавим, что только в мае 2021 года Килман получил украинское гражданство. Макс пока не может выступать за сборную Украины. Такое решение ФИФА приняла в связи с тем, что футболист выступал за сборную Англии по футзалу.

Килман выступает за "Вулверхэмптон" с 2018 года;

В этом сезоне на его счету 12 игр во всех турнирах и один забитый мяч;

После этой победы "Вулверхэмптон" набрал 16 пунктов и поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы.

Добавим, что кроме Килмана в Англии выступают еще двое украинцев - Александр Зинченко ("Манчестер Сити") и Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"). Саша забивал только в Кубке Лиги, а вот Ярмоленко уже отличался в рамках АПЛ.

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