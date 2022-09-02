"Не знаем, что в голове у Тайсона": Усик рассказал об организации боя за "абсолюта"

Украинец Александр Усик нацелен на бой с британцем Тайсоном Фьюри, который определит абсолютного чемпиона супертяжелого веса. По его словам, менеджеры и промоутеры работают над тем, чтобы сражение произошло.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик в очередной раз заявил, что не хочет драться ни с кем, кроме Тайсона Фьюри. При этом он не уверен, что британский чемпион WBC согласится на поединок.

Об этом Усик заявил на пресс-конференции по поводу победы в реванше над Энтони Джошуа.

"Это будет не так, как всем хотелось бы, хотя многие в боксерском мире хотели бы этого боя за абсолютное чемпионство. Мы не знаем, что в голове у Тайсона. Все знают, что это очень безумный парень. Менеджеры и промоутеры работают над тем чтобы бой состоялся", — сказал он.

Также украинец добавил, что в бою с кем-то другим он не заинтересован.

"Я бы очень хотел, чтобы в следующем году этот поединок случился. Но если это не Тайсон Фьюри, то как-то и нет интереса больше ни с кем боксировать", — сказал он.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Таким образом, в потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Ранее Фьюри жестко раскритиковал реванш Усик – Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья.

Добавим, что WBC дал Фьюри время, чтобы он решил четко, завершает ли карьеру, прежде чем объявить титул вакантным. В свою очередь, Тайсон поставил ультиматум по поводу объединительного боя с Усиком.

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