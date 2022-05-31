"Не знаю, что будет дальше": родители известного украинского футболиста остаются в оккупированном Херсоне

"Не знаю, что будет дальше": родители известного украинского футболиста остаются в оккупированном Херсоне

Полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко рассказал, как живут его родители под оккупацией в Херсоне.

Ситуация в городе остается крайне тяжелой – у людей нет денег, а цены продолжают расти.

Об этом Коваленко рассказал в программе Вацко on air.

"Были мысли, что нужно ехать в Украину и вступать в армию. Потом вспоминаешь, что ты никогда не держал в руках оружие. Мысли такие всегда плавающие. Ты не знаешь, как правильно тебе сделать".

Как живут родители в Херсоне под оккупацией? Трудно. Оккупация, денег нет, кто-то не работает, а все равно цены растут. Каждому человеку тяжело. Не знаю, что будет дальше. Херсон – это Украина, 100%. Были полные улицы людей, когда все началось. И под танки лезли. Херсон – молодцы", – сказал Коваленко.

Напомним, что пауэрлифтеры Игорь Бондарчук и Сергей Карнаухов умерли, защищая Украину от российских захватчиков.

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