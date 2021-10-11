"Не знаю, хватит ли мне силы духа продолжать": Неймар планирует попрощаться со сборной после ЧМ-2022

"Не знаю, хватит ли мне силы духа продолжать": Неймар планирует попрощаться со сборной после ЧМ-2022

Звездный бразилец надеется осуществить детскую мечту и выиграть мундиаль.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар размышляет над тем, что завершить карьеру в сборной Бразилии после Чемпионата мира-2022 в Катаре.

Об этом 29-летний бразилец рассказал в интервью изданию Goal.

"Я думаю, что Чемпионат мира-2022 в Катаре станет для меня последним. Я так считаю, потому что не знаю, хватит ли мне силы духа продолжать играть на таком уровне в дальнейшем.

Я делаю все для того, чтобы и дальше продолжать играть, все - ради побед вместе с моей страной. Для того, чтобы реализовать мою самую большую детскую мечту. Надеюсь, что у меня получится это сделать", - раскрыл форвард свое желание победить на предстоящем мундиале.

В текущем сезоне Неймар забил один гол и отдал две результативные передачи в семи матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Бразилия возглавляет свою группу в южноамериканской квалификации на ЧМ-2022. В ночь на 11 октября команда Тите сыграет против Колумбии. Летом Бразилия с Неймаром проиграла Аргентине в финале Кубка Америки.

в финале Кубка Америки. Мундиаль в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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