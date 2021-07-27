"Не знаю, как будет после Олимпиады": красавица-дзюдоистка Билодид рассказала о трудностях личной жизни

"Не знаю, как будет после Олимпиады": красавица-дзюдоистка Билодид рассказала о трудностях личной жизни

Спортсменка не строит далекоидущих планов.

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 в Токио дзюдоистка Дарья Билодид рассказала о сложностях с личной жизнью.

"Совмещать спорт и личную жизнь очень сложно, на самом деле. Потому что всю свою жизнь я отдавала спорту, дзюдо - у меня на первом плане!

Конечно, личная жизнь - на втором, а то и на третьем плане. Я не знаю, как будет сейчас после этих Олимпийских игр. Всю свою жизнь спорт был в приоритете", - сказала Билодид после возвращения из Токио.

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Дарья выступает в категории до 48 кг. Она является самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории дзюдо.

В конце 2020 года Билодид разошлась с футболистом киевского "Динамо" Денисом Поповым, с которым встречалась с лета.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Билодид сделала неожиданное признание.

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