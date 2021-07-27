"Не знаю, как будет после Олимпиады": красавица-дзюдоистка Билодид рассказала о трудностях личной жизни

Спортсменка не строит далекоидущих планов.
Бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 в Токио дзюдоистка Дарья Билодид рассказала о сложностях с личной жизнью.
"Совмещать спорт и личную жизнь очень сложно, на самом деле. Потому что всю свою жизнь я отдавала спорту, дзюдо - у меня на первом плане!
Конечно, личная жизнь - на втором, а то и на третьем плане. Я не знаю, как будет сейчас после этих Олимпийских игр. Всю свою жизнь спорт был в приоритете", - сказала Билодид после возвращения из Токио.
Читайте также: что известно о первой украинской медалистке Токио-2020
- Дарья выступает в категории до 48 кг. Она является самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории дзюдо.
- В конце 2020 года Билодид разошлась с футболистом киевского "Динамо" Денисом Поповым, с которым встречалась с лета.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Билодид сделала неожиданное признание.