"Не знаю, как Фьюри выжил": промоутер Джошуа высоко оценил победу Усика в бою за "абсолюта"

Эдди Хирн считает, что рефери не должен был останавливать поединок и отсчитывать британцу нокдаун в девятом раунде.

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, прокомментировал победу Александра Усика над Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Британский промоутер признал, что украинец победил целиком заслуженно. Также он заявил, что рефери в ринге не должен был в девятом раунде останавливать поединок и отсчитывать нокдаун "Цыганскому королю".

"Я думаю, что Усик выиграл бой. Я думаю, что это было близко. Я с трудом давал Усику любой из первых шести раундов. Я думал, что Фьюри все контролирует и выглядит фантастически в седьмом, восьмом. Девятый, очевидно, был очень сильным, как Фьюри выжил, я не знаю.

Усик показал столько мужества, чтобы вернуться. Я думаю, когда вы оглядываетесь на это назад, вы отдаете Усику 115-113. У кого-то была большая разница, но я не уверен, что у кого-то был такой результат для Фьюри. Я думаю, что правильный мужчина победил.

Говорят об уходе Усика? Я не думаю. Думаю, он оценит свои шансы в реванше. Я считаю, что Фьюри нужно боксировать на передней ноге. Мне показалось, что Усик иногда выглядел немного уставшим. Но Усик также гениален.

Джошуа думал, что Усик победил. Он сказал, что Усик легко выиграл. Мне показалось, что это было совсем близко. Опять же оценка субъективная. Я считаю, что Фьюри боксировал фантастически хорошо в первых шести раундах. Я думал, что он на пути к досрочной победе или решением, но Усик невероятный", – сказал Хирн в интервью iFL TV.

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Усик – Фьюри: итоги боя за звание абсолютного чемпиона мира

В ночь на 19 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в саудовском в Эр-Рияде. В конце девятого раунда украинец отправил британца в нокдаун.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после победы над британцем.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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Ранее сообщалось, что в контракте на бой между Усиком и Фьюри была предусмотрена опция реванша. Второй поединок между украинцем и британцем планируют устроить 12-13 октября 2024 года в Эр-Рияде.

Напомним, после боя Фьюри поцеловал Усика и трогательно обратился к украинскому чемпиону.

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