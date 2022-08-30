"Не забываю Украину": легионер "Шахтера" рассказал о трогательном поступке для украинских семей перед отъездом

Бразильский футболист Марлон вспомнил первые дни войны, а также рассказал о своей помощи украинцам и желании вернуться в Украину.

Защитник донецкого "Шахтера" Марлон, который сейчас находится в аренде в итальянской "Монке", поделился воспоминаниями о первых днях войны в Украине.

"Когда началась война дети были со мной. Старшему четыре года. Когда российские танки вошли в страну, он, как всегда, играл и смеялся. Он бегал и рисовал, ничего не замечая. Для нас с женой он был отрадой, он помогал нам не отчаиваться.

Как долго я провел в Украине после начала конфликта? Четыре дня, а потом мы, иностранцы из "Шахтера", смогли выехать из гостиницы, где жили в Киеве. Мы бросили свои машины у вокзала с ключами на шинах, чтобы семьи могли их забрать. Фактически мы их отдали", – рассказал Марлон в интервью La Repubblica.

Легионер добавил, что поддерживает связь с игроками "Шахтера".

"По их запросам я делаю пожертвования в поддержку Украины. Они также создали фонд для выплаты зарплат сотрудникам клуба от складских рабочих до секретарей, в который я делаю взносы", — сказал он.

Марлон надеется в будущем вернуться в Украину.

"Болельщики раскритиковали тот факт, что многие иностранные футболисты покинули страну? Я их понимаю, но я сделал свой выбор. Я спал три часа в сутки, боялся за свою семью. Я думаю, что это по-человечески. И я не забываю" Украину. Когда я вернусь, но я не знаю, как меня воспримут в обществе, в народе, среди моих бывших партнеров", — заявил футболист.

Напомним, что футболист донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко пропустит не менее шести месяцев из-за полученной травмы в дебютном матче нового сезона.

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