"Не знаю, на какой планете он был": промоутер Фьюри рассказал, почему Джошуа выбросил пояса Усика после реванша

Промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен предположил, почему британский боксер Энтони Джошуа выбросил пояса украинца Александра Усика после поражения в бою-реванше.

Отметим, что после оглашения судейского решения в Энтоне сдали нервы, и он выбросил с ринга пояса WBA и The Ring.

Уоррен считает, что причиной такого поведения Эй Джея стали слова его тренеров. Угол британца во время боя рассказывал ему, что тот побеждает по очкам.

"Я не знаю, на какой планете он был. Его угол иногда говорил ему, что он выигрывает бой, и я не знаю, какой бой они смотрели.

Давая ему ложное чувство безопасности, они оказали ему медвежью услугу. Может быть, поэтому в конце боя, когда он услышал, что это будет раздельное решение, он подумал, что получит чемпионские пояса. Я думаю, это настоящая причина, по которой он бросил пояса", — сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу iFL TV".

Интересно, что промоутер самого Джошуа Эдди Хирн придерживается другого мнения по поводу выходки боксера.

"Он долгое время удерживал эти пояса, а органы управления брали с него много денег и наложили на него много обязательств. И я думаю, что он потерял большую часть веры в систему. Он начал больше не интересоваться борьбой за пояс. Я думаю, он просто хочет бороться в свое удовольствие и бросить вызов самому себе .Конечно, он хотел быть абсолютным чемпионом, но во многом это было разочарованием. Он ушел с ринга, зная, что может сделать какую-то глупость. Но он заставил себя вернуться на ринг. Но это были только чистые эмоции", — заявил Хирн в интервью iFL TV.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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