Нечего ловить: Роналду не будет присутствовать на церемонии вручения "Золотого мяча-2021"

Нечего ловить: Роналду не будет присутствовать на церемонии вручения "Золотого мяча-2021"

Португалец имеет небольшие шансы на получение награды.

Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду не посетит церемонию вручения "Золотого мяча-2021".

Об этом сообщил журналист Педру Сепульведа в своем Twitter.

Португалец решил не лететь в Париж, чтобы присутствовать на мероприятии, которое состоится в понедельник, 29 ноября.

Такое решение связали с нежеланием самого португальца присутствовать при награждении нападающего ПСЖ Лионеля Месси главным призом. Именно аргентинец считается фаворитом получения "Золотого мяча". В таком случае Месси выигрывает награду в седьмой раз в карьере.

Роналду пять раз становился обладателем награды "Золотой мяч".

В этом году форвард также попал в список претендентов, но не является одной из главных кандидатур на ее получение.

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