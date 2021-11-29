Нечего ловить: Роналду не будет присутствовать на церемонии вручения "Золотого мяча-2021"

Португалец имеет небольшие шансы на получение награды.
Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду не посетит церемонию вручения "Золотого мяча-2021".
Об этом сообщил журналист Педру Сепульведа в своем Twitter.
Португалец решил не лететь в Париж, чтобы присутствовать на мероприятии, которое состоится в понедельник, 29 ноября.
Такое решение связали с нежеланием самого португальца присутствовать при награждении нападающего ПСЖ Лионеля Месси главным призом. Именно аргентинец считается фаворитом получения "Золотого мяча". В таком случае Месси выигрывает награду в седьмой раз в карьере.
- Роналду пять раз становился обладателем награды "Золотой мяч".
- В этом году форвард также попал в список претендентов, но не является одной из главных кандидатур на ее получение.
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