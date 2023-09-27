Недалеко от Украины: объявлено место проведения матча за Суперкубок УЕФА-2024

Поединок за Суперкубок Европы будет принимать Варшава.

Европейский футбольный союз (УЕФА) определил, где состоится матч за Суперкубок Европы в 2024 году.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, хозяйкой традиционного поединка между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы станет польская столица Варшава.

Матч состоится 14 августа 2024 года на "Национальном стадионе" в Варшаве.

Интересно, что последний раз еврокубковый финал "Национальный стадион" в Варшаве принимал в 2015 году, когда "Днепр" в решающем матче Лиги Европы уступил "Севилье" со счетом 2:3.

Отметим, что действующим обладателем Супербкубка УЕФА является "Манчестер Сити". В августе 2023 года английский клуб по итогам серии пенальти одолел "Севилью" в матче, который состоялся на стадионе "Георгиос Караискакис" в греческом городе Пирей.

Ранее сообщалось, что УЕФА официально вернул юношеские российские команды U-17 к международным соревнованиям.

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