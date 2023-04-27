Недалеко от Украины: стало известно, когда и где может состояться бой Усик – Дюбуа

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика, рассказал подробности организации поединка с обязательным претендентом на титул WBA Даниэлем Дюбуа.

По его словам, бой между украинцем и британцем может состояться в столице Польши – Варшаве.

По поводу даты поединка промоутер не дал конкретного ответа, но отметил, что он точно не состоится в ночь, когда свой бой проведет обладатель титула WBC Тайсон Фьюри.

"Мы рассматриваем стадион в Варшаве. Это очень сильное место. Столица, крытый стадион. Вопрос, однако, в том, сможет ли оператор объекта сделать его доступным в удобное для нас время.

К примеру, 22 июля нам не подходит, поскольку Тайсон Фьюри должен провести бой в Великобритании в этот день, и сочетание двух событий в одну ночь было бы коммерческой ошибкой. Мы должны попытаться развести эти даты.

Болельщики из Украины, Германии, Австрии, Чехии, Словакии и стран Балтии легко доберутся на бой. Мы подходим к этой идее с большим энтузиазмом и прилагаем усилия, чтобы она воплотилась в жизнь", – сказал Красюк в интервью польскому изданию Przeglad Sportowy.

Напомним, Усик 29 апреля должен был биться с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После отмены поединка с "Цыганским королем" команда украинца начала переговоры о бое с обязательным претендентом на титул WBA британцем Даниэлем Дюбуа.

3 апреля WBA официально санкционировала поединок Усик – Дюбуа.

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