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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
202
Время на прочтение
2 мин

"Недопустимые и позорные": ФЛАУ разнесла прыгуна Кравчука, который "отправил женщин в окопы"

Президент Федерации легкой атлетики Украины Ольга Саладуха подчеркнула, что спортсмен понесет ответственность за свои высказывания.

Автор публикации
Максим Приходько Максим Приходько
Вадим Кравчук

Вадим Кравчук

Президент Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) и народный депутат Ольга Саладуха жестко отреагировала на скандальные комментарии украинского прыгуна в высоту Вадима Кравчука.

Ранее Кравчук под постом Суспільне Спорт в Instagram, что женская сборная Украины по футболу осудила сексистские высказывания президента "Ингульца" Александра Поворознюка, написал "поддерживаю женский футбол, но на уровне с мужчинами можете быть также в окопах".

Затем легкоатлет в комментариях вступил в словесные перепалки с другими пользователями, пожаловавшись, что женщины не являются военнообязанными в отличие от мужчин. Кравчук возмутился, что во время войны женщины имеют право выезда за границу, а мужчин "ловят как собак". Также Вадим написал, что "не равняется женщина с мужчиной".

В ответ Саладуха осудила эти высказывания Кравчука и подчеркнула, что спортсмен будет нести за них ответственность.

"Считаю высказывания легкоатлета Вадима Кравчука в отношении женщин в спорте недопустимыми и позорными. Обязательно будем реагировать на это на уровне соответствующих комиссий и комитетов. От себя же отмечу, что спорт – это не пол, а стремление, талант и сила духа.

Женщины и мужчины сталкиваются с одинаковыми вызовами – болью поражений, радостью побед, годами самоотверженного труда. Но исторически женщинам приходилось преодолевать еще и барьеры предвзятости, доказывая, что они не менее достойны.

Сегодня их достижения вдохновляют мир, создавая примеры для будущих поколений. В спорте нет второстепенных ролей – каждая спортсменка и каждый спортсмен формируют его величие, потому что именно разнообразие делает спорт сильнее", – прокомментировала ситуацию Саладуха.

28-летний Кравчук – участник Евро-2025 по легкой атлетике в помещении, которое состоялось в нидерландском Апелдорне. Там Вадим не сумел преодолеть квалификацию, закончив выступления на высоте в 2,18 м.

Напомним, президент "Ингульца" Александр Поворознюк закварился сексистским заявлением, что "с красивыми девушками нужно что-то другое делать, а не в футбол играть".

Дата публикации
Количество просмотров
202
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