"Недопустимые и позорные": ФЛАУ разнесла прыгуна Кравчука, который "отправил женщин в окопы"

Вадим Кравчук

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Президент Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) и народный депутат Ольга Саладуха жестко отреагировала на скандальные комментарии украинского прыгуна в высоту Вадима Кравчука.

Ранее Кравчук под постом Суспільне Спорт в Instagram, что женская сборная Украины по футболу осудила сексистские высказывания президента "Ингульца" Александра Поворознюка, написал "поддерживаю женский футбол, но на уровне с мужчинами можете быть также в окопах".

Затем легкоатлет в комментариях вступил в словесные перепалки с другими пользователями, пожаловавшись, что женщины не являются военнообязанными в отличие от мужчин. Кравчук возмутился, что во время войны женщины имеют право выезда за границу, а мужчин "ловят как собак". Также Вадим написал, что "не равняется женщина с мужчиной".

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В ответ Саладуха осудила эти высказывания Кравчука и подчеркнула, что спортсмен будет нести за них ответственность.

"Считаю высказывания легкоатлета Вадима Кравчука в отношении женщин в спорте недопустимыми и позорными. Обязательно будем реагировать на это на уровне соответствующих комиссий и комитетов. От себя же отмечу, что спорт – это не пол, а стремление, талант и сила духа.

Женщины и мужчины сталкиваются с одинаковыми вызовами – болью поражений, радостью побед, годами самоотверженного труда. Но исторически женщинам приходилось преодолевать еще и барьеры предвзятости, доказывая, что они не менее достойны.

Сегодня их достижения вдохновляют мир, создавая примеры для будущих поколений. В спорте нет второстепенных ролей – каждая спортсменка и каждый спортсмен формируют его величие, потому что именно разнообразие делает спорт сильнее", – прокомментировала ситуацию Саладуха.

28-летний Кравчук – участник Евро-2025 по легкой атлетике в помещении, которое состоялось в нидерландском Апелдорне. Там Вадим не сумел преодолеть квалификацию, закончив выступления на высоте в 2,18 м.

Напомним, президент "Ингульца" Александр Поворознюк закварился сексистским заявлением, что "с красивыми девушками нужно что-то другое делать, а не в футбол играть".