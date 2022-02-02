Неизвестно, когда вернется на поле: лучший украинский форвард получил повреждение

Неизвестно, когда вернется на поле: лучший украинский форвард получил повреждение

Яремчук пропустит ближайший матч "Бенфики".

В рамках 20-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" встретится с "Жил Висенте".

Украинский форвард Роман Яремчук не попал в заявку на этот поединок.

Клуб сообщает, что украинец получил травму головы – проблемы с правым глазом. Информации о сроках возврата нет.

Роман Яремчук в нынешнем сезоне провел 29 матчей во всех турнирах за "орлов", забив семь голов и сделав пять результативных передач. Известно, что лиссабонцы выставили украинца на трансфер, и он может усилить "Эвертон".

украинца на трансфер, и он может усилить "Эвертон". "Бенфика" занимает третье место турнирной таблицы чемпионата Португалии, "Жил Висенте" – на пятой позиции.

Читайте также:

"Барселона" бесплатно подписала бомбардира "Арсенала" и установила трехзначную сумму отступных

Готов поразить: Зинченко восстановился после травмы и вернулся к тренировкам (фото)

Украинский футболист стал лучшим молодым защитником, выступающим вне топ-5 лиг Европы