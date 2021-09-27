Неизвестные подробности Суперкубка: в перерыве едва не подрались капитаны "Шахтера" и "Динамо"

Неизвестные подробности Суперкубка: в перерыве едва не подрались капитаны "Шахтера" и "Динамо"

Детали скандальной истории.

В перерыве матча за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" едва не подрались капитаны двух команд Андрей Пятов и Сергей Сидорчук.

Конфликт между партнерами по национальной сборной случился в подтрибунном помещении стадиона НСК "Олимпийский". Во время инцидента ассистент директора по футболу "горняков" Карло Николини пытался ударить помощника главного тренера "бело-синих" Огнена Вукоевича, сообщил журналист Игорь Цыганык.

В поединке за Суперкубок "Шахтер" разгромил "Динамо" со счетом 3:0.

Матч должен был состояться 24 июля, но из-за нагрузки на футболистов в связи с Евро-2020 битву за трофей перенесли на 22 сентября.

на 22 сентября. Для "Шахтера" это 9-я победа в турнире. Столько же раз трофей выигрывало и "Динамо".

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