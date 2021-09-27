Неизвестные подробности Суперкубка: в перерыве едва не подрались капитаны "Шахтера" и "Динамо"

Детали скандальной истории.
В перерыве матча за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" едва не подрались капитаны двух команд Андрей Пятов и Сергей Сидорчук.
Конфликт между партнерами по национальной сборной случился в подтрибунном помещении стадиона НСК "Олимпийский". Во время инцидента ассистент директора по футболу "горняков" Карло Николини пытался ударить помощника главного тренера "бело-синих" Огнена Вукоевича, сообщил журналист Игорь Цыганык.
- В поединке за Суперкубок "Шахтер" разгромил "Динамо" со счетом 3:0.
- Матч должен был состояться 24 июля, но из-за нагрузки на футболистов в связи с Евро-2020 битву за трофей перенесли на 22 сентября.
- Для "Шахтера" это 9-я победа в турнире. Столько же раз трофей выигрывало и "Динамо".