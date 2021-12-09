"Некоторые из вас не понимают, что значит играть за "Барсу": Хави разнес футболистов в перерыве матча с "Баварией" в Лиге чемпионов

"Некоторые из вас не понимают, что значит играть за "Барсу": Хави разнес футболистов в перерыве матча с "Баварией" в Лиге чемпионов

"Блаугранас" впервые за 21 год не сумели пробиться в плей-офф турнира.

Главный тренер испанской " Барселоны " Хави остался очень недоволен действиями своих подопечных в выездном поединке 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".

Так, по информации Sport, наставник каталонцев в перерыве противостояния накричал на игроков, выдвинув им ряд претензий.

"Некоторые из вас не понимают, что значит играть за "Барсу", — сказал Хави.

Кроме объяснения тактических моментов Хави пытался разбудить команду. Он апеллировал к самоотдаче. Однако футболисты не отреагировали. Разочарованный тренер после матча уже не высказывал никаких претензий.

После матча Хави уже был сдержаннее, однако все равно раскритиковал игру своих футболистов.

"Бавария" доминировала над нами. Мы приехали в Мюнхен с желанием сыграть схожим образом, но в итоге это обернулось против нас. Игроки и тренерский штаб "Барселоны" должны требовать от себя гораздо больше, потому что статус клуба обязывает. К сожалению, мы не смогли составить конкуренцию соперникам. Клуб переживает сейчас такой момент, когда очень важно вовремя изменять динамику и устоявшиеся принципы. Каждый должен быть вовлечен в этот процесс.

Такова наша реальность, ничего с этим поделать нельзя. Мы столкнулись с этой ситуацией все вместе, поэтому должны вместе ее и преодолеть. С сегодняшнего дня начинается новый этап истории клуба. Меня он бесит так же, как и всех болельщиков, но мы смиримся с тем, что будет очень непросто. Иного пути нет.

Начинаем с нуля. Лига чемпионов — турнир, в котором предстоит участвовать "Барселона", а не Лига Европы, но для этого нужно много работать. Я не понимаю слово "неудача", потому что мы прилагали все усилия для того, чтобы победить", — сказал Хави.