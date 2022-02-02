"Некоторые люди раздули трагедию": УЕФА не собирается подавать в суд из-за названия пиццы

"Некоторые люди раздули трагедию": УЕФА не собирается подавать в суд из-за названия пиццы

Футбольная организация опровергла недавно появившуюся информацию.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на курьезную новость о том, что собирается судиться с немецкой пиццерией Pizza Wolke, которая в своем меню имеет блюдо "Лига шампиньонов".

Ранее сообщалось, что футбольные чиновники якобы подвергают сомнению правомерность выбранного названия блюда, поскольку оно созвучно с наименованием турнира под эгидой организации - Лига чемпионов.

Однако, как оказалось, на самом деле УЕФА не намерена судиться с заведением питания из-за названия блюда в меню.

"Очевидно, некоторые люди раздули из этого трагедию. Похоже, в этом случае местный агент по защите товарных знаков переусердствовал и действовал слишком поспешно. Лига чемпионов может прекрасно существовать рядом с этой пиццей, название которой звучит очень аппетитно", - говорится в заявлении УЕФА.

UEFA say 'Champignons League' pizza is ok after all.



Statement: "Слушайте, что некоторые люди делают тело этого. https://t.co/z0wIvRJPfj — Martyn Ziegler (@martynziegler) 1 января 2022

Напомним, что возвращения Лиги чемпионов болельщикам осталось ждать совсем немного. Первые матчи 1/8 финала главного клубного турнира Европы состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные игры - 8, 9, 15 и 16 марта.

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