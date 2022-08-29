"Нельзя сбрасывать Усика со счетов": бывший чемпион мира оценил шансы украинца в бою за "абсолюта" с Фьюри

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Ворд высказался о возможном бое за абсолютного чемпиона мира супертяжелого веса между Тайсоном Фьюри с украинцем Александром Усиком.

Возможный поединок обладателя титулов WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) с чемпионом WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО) интригует набором навыков обоих боксеров.

Об этом заявил бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Ворд.

"В любом случае нельзя сбрасывать Усика со счетов, но Тайсон Фьюри — не Энтони Джошуа. У Фьюри есть любительский опыт. Тайсон – большой, у него отличный размах рук, и он знает, как его использовать. В стиле Ф нет противоречий.

Мы видели, как Тайсон поднялся с конваса в бою против такого панчера, как Деонте Вайлдер. Он пропускал мощные удары, нокаутированные большинством бойцов. Фьюри нашел способ подняться, закусил капу, придерживался плана на бой и победил.

Я не думаю, что будет какая-то разница в его поединке с Усиком, но это бой, интригующий из-за набора навыков обоих боксеров. Впрочем, они отличаются габаритами", — цитирует Уорда Boxingnews 24.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Таким образом, в потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее Фьюри жестко раскритиковал реванш Усик – Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья.

Добавим, что WBC дал Фьюри время, чтобы он решил четко, завершает ли карьеру, прежде чем объявить титул вакантным. В свою очередь, Тайсон поставил ультиматум по поводу объединительного боя с Усиком.

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