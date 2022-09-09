Немецкие и французские фанаты устроили массовую драку на трибунах перед матчем Лиги конференций (видео)

Поединку 1-го тура группового этапа Лиги конференций между французской "Ниццей" и немецким "Кельном" предшествовала масштабная драка на трибунах с участием болельщиков обоих клубов.

Матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций между "Ниццей" и "Кельном" не смог начаться вовремя из-за скандального поведения болельщиков.

Поклонники немецкого клуба, которых во Францию прибыло около 10 тысяч, сначала устроили беспорядки на улицах Ниццы, а затем продолжили творить произвол уже на трибунах стадиона.

Ультрас "Кельна" пытались прорваться на сектор с французскими болельщиками, что повлекло за собой массовую драку на трибунах. Чтобы разогнать нарушителей порядка, полиции пришлось применить слезоточивый газ.

В результате столкновения один болельщик упал с трибуны, семеро получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. В итоге игра началась на 55 минут позже, чем планировалось.

Поединок завершился с ничейным счетом - 1:1. В другом матче группы D чешский "Словацко" и сербский "Партизан" также не определили сильнейшего - 3:3.

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