Немецкий теннисист с украинскими корнями покинул российский клуб, с которым выиграл много титулов

Немецкий теннисист с украинскими корнями покинул российский клуб, с которым выиграл много титулов

Шестикратный призер Олимпийских игр решил прекратить сотрудничество со страной-агрессорой.

Немецкий игрок в настольный теннис украинского происхождения Дмитрий Овчаров покинул российский "Факел" из-за войны в Украине, которую развернула Россия.

Об этом спортсмен рассказал на своей странице в Facebook.

"Страшная война против Украины ошеломляет меня и очень расстраивает. Несколько недель назад я принял решение покинуть Оренбург.

Оренбургский "Факел", клуб, с которым я выиграл много больших титулов, в последние годы стал моим спортивным домом. За это время я нашел там много друзей, и клуб оказал мне огромную поддержку в моем спортивном развитии. Я всем очень благодарен за это.

Это не вина спорта, но я не могу просто продолжать играть в настольный теннис!

Моя бабушка несколько недель назад жила в Киеве. Слава богу, что нам удалось вывезти ее в Германию.

Я каждый день молюсь, чтобы эта война закончилась», – сообщил Овчаров.

Овчаров – шестикратный призер Олимпийских игр по настольному теннису. В январе 2018 года Дмитрий стал первой ракеткой мира.

Он родился в Киеве, но его семья перебралась в Германию, когда ему было четыре.

Напомним, что клубы MLS отказались работать с игроками и тренерами из России и Белоруссии.

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